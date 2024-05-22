Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziye merasimine katıldı - Son Dakika
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Yerel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziye merasimine katıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan ve Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi için düzenlenen taziye merasimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edildi. Törende, Yılmaz ve Fidan, vekaleten görevi devralan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e ve İranlı yetkililere taziyelerini iletti.

22.05.2024 15:48
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenen taziye merasimine katıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan ve Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi için başkent Tahran'da taziye merasimi düzenleniyor. Devlet ve hükümet başkanları ile bakanların katıldığı törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Yerel saatle 14.20'de Mehrebad Havalimanı'na ulaşan Yılmaz ve Fidan, törenin düzenlendiği Tahran Uluslararası Konferans Merkezi'ne geldi. Reisi, Abdullahiyan ve Musevi'nin tabutlarının önünde dua eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, vekaleten görevi devralan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e ve İranlı yetkililere taziyelerini iletti.

İran'da 19 Mayıs'ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziye merasimine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziye merasimine katıldı - Son Dakika
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