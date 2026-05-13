Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan Cumhuriyetine ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.