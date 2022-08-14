Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Yılmaz'dan Rektör Aktekin'e ziyaret - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Yılmaz'dan Rektör Aktekin'e ziyaret

14.08.2022 17:53
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Yılmaz'dan Rektör Aktekin'e ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Dr. Murat Yılmaz'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin; üniversite - şehir işbirliği ile bölgesel kalkınma çerçevesindeki çalışma ve projeler ile 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin şehrin yanı sıra bölge turizminin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik yapmış oldukları çalışma ve projelerden bahsetti. Üniversitenin akademik birimleri, öğrencilere sağlamış olduğu imkanlar ve eğitim-öğretim süreci hakkında Yılmaz'a bilgi veren Rektör Aktekin; UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde ve Nevşehir Valiliği başta olmak üzere paydaşlarla yıl boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde Hünkar Hacı Bektaş Veli temalı Sempozyum, konferans ve resim yarışması gibi birçok program düzenlediklerine değinerek, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü bünyesinde yer alan Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı ve Alevi Bektaşi İlmi Kaynakları Anabilim Dalı'nda da lisansüstü eğitim vermeye devam edildiğini ifade etti.

Aktekin ayrıca Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü marifetiyle; 'Umman-ı Aşk: Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Yolu' konulu etkinlik ile üniversitede eğitim gören öğrencilere Hacı Bektaş Veli Dergahı gezdirilerek, Hünkar'ın hoşgörüsü, insan sevgisi ve adalet temellerinde kurulmuş olan felsefesi ve öğretilerinin öğrencilere anlatıldığını söyledi. Dr. Murat Yılmaz da Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yılı Anma Programı çerçevesinde geldiği Nevşehir'in aynı zamanda ilköğretime başladığı yer olduğunu dile getirerek, üniversite-şehir bütünleşmesi ve bölgesel kalkınma çerçevesinde yürütülen çalışma ve hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Hacı Bektaş Veli, Semih Aktekin, Murat Yılmaz, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Yılmaz'dan Rektör Aktekin'e ziyaret - Son Dakika

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