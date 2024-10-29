Haber: Tunakan Yıldırım
(KARABÜK) - Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan Şevki Ün isimli vatandaş, tarlasına 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir Köyü Muhtarı çiftçi Şevki Ün tarlasında, traktörünün arkasına bağladığı pulluk ile 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazarak Cumhuriyet sevgisini gösterdi.
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