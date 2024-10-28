Cumhuriyet Balosu'nda Atatürk Vurgusu - Son Dakika
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Cumhuriyet Balosu'nda Atatürk Vurgusu

Cumhuriyet Balosu\'nda Atatürk Vurgusu

ANTGİAD, Cumhuriyet'in 101. yılında anlamlı bir balo düzenleyerek değerleri vurguladı.

28.10.2024 11:27
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Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla ANTGİAD (Antalya Genç İş İnsanları Derneği) tarafından bir otelde Cumhuriyet Balosu düzenlendi.

ANTGİAD üyeleri, eski ANTGİAD başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda misafirin katıldığı etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına olan bağlılık vurgulandı. Balonun açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik ve halk egemenliği değerlerine dikkat çekerek Atatürk'ün devrimleriyle Türkiye'nin modernleşme yolunda attığı adımları hatırlattı. Yavaş, ANTGİAD'ın genç iş insanları olarak Cumhuriyet'in aydınlık mirasına sahip çıkma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Cumhuriyet, Atatürk'ün dediği gibi 'kimsesizlerin kimsesidir.' Bu temel felsefe ışığında, bizler Cumhuriyet'in her değerine dört elle sarılarak onu sonsuza kadar yaşatma sözü veriyoruz" dedi. Eğitim, kadın hakları, laiklik, tarım ve ekonomik bağımsızlık gibi Cumhuriyet'in sunduğu kazanımların önemine değinen Yavaş, ANTGİAD'ın bu değerleri yaşatma yolundaki güçlü adımlarına dair mesaj verdi.

"Eğitim, Cumhuriyet'in temel taşı"

Yavaş, Cumhuriyet'in temel taşlarından birinin eğitim olduğunu vurgulayarak, çağdaş eğitimin ülkenin kalkınmasının en önemli unsuru olduğunu belirtti. Yavaş, Atatürk'ün eğitimle toplumu aydınlatma vizyonunun izinde yürüdüklerini ifade ederek, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve gençlerin geleceğe hazırlanmalarının, Cumhuriyet'in çağdaş ve ilerici hedeflerine ulaşmada en önemli yol olduğunu söyledi. ANTGİAD olarak gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Yavaş, "Eğitim olmadan aydınlık yarınlara ulaşmamız mümkün değildir" dedi.

"Kadın hakları, Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri"

Yavaş, konuşmasında kadın haklarının Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Atatürk'ün kadına toplumsal ve ekonomik hayatta yer açan devrimlerinin önemine dikkat çeken Yavaş, kadınların iş dünyasında, siyasette ve sosyal alanda güçlenmesinin ülke kalkınması için elzem olduğunu ifade etti. ANTGİAD'ın kadın üyelerinin başarılarından gurur duyduklarını belirten Yavaş, kadınların iş hayatında ve sosyal hayatta daha etkin olmalarını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Barış ve terörle mücadele

Cumhuriyet'in temel değerlerinden birinin barış olduğunu ifade eden Yavaş, konuşmasında Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine vurgu yaparak, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada barışın her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi. Yavaş, terörle mücadelenin, ülke güvenliği ve halkın huzuru için taviz verilmeksizin sürdürülmesi gerektiğine işaret ederek, ANTGİAD'ın bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Barışın ve huzurun olduğu bir toplumun, ekonomik ve sosyal anlamda daha hızlı kalkınabileceğini belirten Yavaş, Cumhuriyet'in teminatı olan genç nesillere bu bilinçle yol gösterdiklerini ifade etti.

Gökhan Tepe'den konser

Gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Gökhan Tepe, konuklara müzik ziyafeti sundu. Cumhuriyet coşkusuna katkı sağlayan harika performansı ile büyük alkış toplayan sanatçı, baloya katılan tüm konukların ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Bayramı'nın enerjisini doyasıya yaşamasına vesile oldu. ANTGİAD'ın eski başkanlarının da katıldığı gecede tüm konuklar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde, Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet Balosu'nda Atatürk Vurgusu - Son Dakika

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