Yerel

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında komandoların gösterisi nefes kesti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamalarında Jandarma Özel Harekat Timlerinin gösterileri nefes kesti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamalarında Jandarma Özel Harekat Timlerinin gösterileri, yerli ve milli askeri araçların geçişi büyük alkış topladı. Yüzlerce öğrenci ve vatandaş tarafından izlenen gösteride komandoların silahlı gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in ve protokolün vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Kemal Çeber, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bando takımı ise gösterilerini sundu.

Komandoların gösterisi nefes kesti

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlama etkinliklerinde komandolar da yer aldı.

Jandarma Komando Bölüğü tarafından okunan "Komando Marşı" düşmana korku salarken İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından da gösteri sunuldu. Sisler arasından gelen komandolar daha sonra törene damga vuran gösterilerini sundu.

Protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlenen gösteride komandoların silahlı şovu nefes kesti.

Tören; öğrenciler, muharip gaziler, askeri birlikler ile zırhlı araçların geçişiyle sona erdi.