Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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ESO Başkanı Kesikbaş, Cumhuriyet Bayramı'nda ruhu ve mirası hatırlatıyor.

27.10.2024 15:21
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için paylaştığı kutlama mesajında, "Bu özel günün yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir ruh olduğunu hepimizin hatırlaması gerek" ifadelerini kullandı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kulama mesajı paylaştı. Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünü kutlayan Kesikbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, bu özel günün yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir ruh olduğunu hepimizin hatırlaması gerek. Cumhuriyet, aziz milletimizin tarihine yazdığı bir destandır; özgürlük ve eşitlik hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir milattır. Bugün, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu değerli mirasa sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin temellerini atanların fedakarlıkları, bugün bizlere düşen sorumlulukların da en büyüklerinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu sayesinde, bizler demokrasi, adalet ve insan hakları temelinde bir arada yaşama iradesini sürdürüyoruz. Bu anlamda, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve geliştirmek, hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyet Bayramımız, geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere ilham versin. Her daim bir arada olmanın, dayanışmanın ve sevginin önemini bir kez daha hatırlayalım. Bu anlamlı günde, Atatürk'ün bıraktığı mirası yaşatmak ve daha ileri taşımak için kararlılıkla ilerlememiz gerektiğinin bilinciyle hareket etmeliyiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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