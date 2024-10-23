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Cumhuriyet Bisiklet Turu Zonguldak'ta

Cumhuriyet Bisiklet Turu Zonguldak\'ta

Zonguldak'ta 27-29 Ekim 2024'te 175 km'lik Cumhuriyet Bisiklet Turu düzenlenecek.

23.10.2024 02:18
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Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kapsamında Zonguldak'ta gerçekleştirilecek olan 175 kilometrelik Cumhuriyet Bisiklet Turu, 27- 29 Ekim 2024 tarihlerinde bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlükleri ve Bisiklet İl Temsilciliği'nin katkılarıyla düzenlenen bu prestijli organizasyon, üç etapta koşulacak.

Tur, 27 Ekim Pazar günü saat 10: 00'da Zonguldak'tan başlayacak ve Kozlu üzerinden Ereğli'de sona erecek. İkinci etap, 28 Ekim Pazartesi günü saat 10: 00'da Ereğli'den başlayarak Babadağ üzerinden Devrek'te tamamlanacak. Son etap ise 29 Ekim Salı günü sabah 08: 00'de Devrek'ten başlayıp Zonguldak Tören Alanı'na ulaşacak. Katılımcılar, saat 11: 00'de Cumhuriyet Bayramı töreninde yer alacak.

Turnuvaya, aralarında Erkan Akçelik, Emirkan Demirci, Fatih Çengel gibi tanınmış bisikletçilerin de bulunduğu 17 sporcu katılacak. Organizasyona katkı sağlayan tüm kurumlar ve sporcular, Cumhuriyetin 101. yılını bu anlamlı etkinlikle kutlayacak. Bisiklet İl Temsilcisi Erkan Akçelik, tüm katılımcılara başarılar dileyerek, organizasyonun heyecanla beklendiğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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