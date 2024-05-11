Cumhuriyet Gazetesi\'nin 100. Yaşı İzmir\'de Kutlandı

Yerel

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yaşı İzmir'de Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, gazetenin, Cumhuriyet tarihinin toplumsal ve siyasal gelişiminin tanığı aynı zamanda. ilk günkü gibi Atatürk ilkeleri izinde çağdaş, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin savunucusu, ifade, basın özgürlüğünün tarafı olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yaşı İzmir'de Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi'nde gerçekleştirilen programla kutlandı. Programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, "Cumhuriyet Gazetesi elbette bir mücadele, bir dik duruş ve aynı zamanda umudu asla yitirmeme" dedi.

Gazetenin aynı zamanda, Cumhuriyet tarihinin toplumsal ve siyasal gelişiminin tanığı olduğunu vurgulayan Esen şunları kaydetti:

"İlk günkü gibi Atatürk ilkeleri izinde çağdaş, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin savunucusu, ifade, basın özgürlüğünün tarafı elbette bildiğiniz gibi. Aydınlanma yolunda ilkelerin kalesi dedik. ve ilkeleri savunma adına bildiğiniz gibi çok ağır bedeller ödedi bu gazete. Nice baskılara karşı dimdik ayakta kaldı. Bir örnek aslında Türkiye tarihinde. Yüzyılda 160 günü kapatıldı bu gazete. Yazarları davalarla, hapislerle sınandı katledildi. Bir basın çınarı çok ağır bedeller ödedi. Kurucumuz Yunus Nadi'nin ilan ettiği gibi değişmez bir yayın ilkemiz var sevgili dostlar. Ne hükümet gazetesi ne parti gazetesiyiz biz. Bir daha vurguluyorum. Ne hükümet ne parti gazetesi. Cumhuriyetin patronu yok. Bir vakıf gazetesi. Bu bizim en büyük gücümüz kuşkusuz ki ve en büyük gücümüz bir tanesi daha sevgili okurlarımız. İyi ki varlar. Dünyada eşi benzeri olmayan bir bağ aramızdaki. Değerli okurlarımıza bizlere gösterdikleri güven, bu dayanışma için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

"KURTULUŞUN VE KURULUŞUN GAZETESİDİR"

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, programda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Gazetemizin bir başka bugün burada söylemek istediğimiz İzmir ve Ege ile ilişkisi. Bildiğimiz gibi İzmir her dönem kurtuluşun ve kuruluşun kenti olarak ifade edilir. Bizim gazetemiz Cumhuriyet de kurtuluşun ve kuruluşun gazetesidir. O aynı zamanda Cumhuriyet değerlerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün onun görevlendirmesi Yunus Nadi'nin. Nadir Nadi'nin İlhan Selçuk'un çizgisini çizdiği aydınlanma düşüncesinin, aydınlanma hareketinin günümüzdeki yansımasıdır. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Bu bilinçle aydınlanma mücadelesini sürdürmek istiyoruz daha nice yıllar. Bu buluşmamız aynı zamanda 31 Mart sonrasında denk düşüyor. Gerçekten umutlarımızın arttığı, ülkemiz adına cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet gazetesinin ikinci yüzyılında çok daha iyiliklerin, güzelliklerin ülkemizi beklediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİN 100. YAŞI KUTLU OLSUN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şunları söyledi:

"Dünyada kaç tane gazete 100 yaşına varabilmiştir? ve daha önemli şey o yüz yıllık süreç içerisinde çizgisinden adeta bir santim bile sapmadan savunduğu o yüce değere böylesine sahip çıkabilmiştir. Bilmiyorum ve tabii Cumhuriyet deyince bizim aklımıza haince affedilmez bir şekilde, katledilmiş o değerli insanlar, o güzel insanlar dün genel başkanımız Cumhuriyetin şehitleri demiş. Aynı ifadeyi ben de kullanmak isterim gerçekten hepimizin şehitleri olan o güzel insanlar geliyor. Her birisini üzüntüyle, acıyla ama bir o kadar da onurla ve saygıyla hatırlıyoruz. Onların ülkemizin aydınlanma mücadelesindeki verdiği katkılar Cumhuriyet Gazetesi'nin, Cumhuriyet yayınının çatısı altında bize verdikleri bugün eğer biraz özgürlüğümüz, biraz demokrasimiz halen laikliğimiz halen geleceğe dair umudumuz varsa onların eseridir diye düşünüyorum. Onlar ve onlar gibi insanların eseridir. Hakları asla ödenmez. Bir diğer tarafta da şöyle insanlar geliyor aklıma. Cumhuriyet Gazetesi'ni böyle bolca katlayıp koltuğun altına koyan onu neredeyse bütün gün gezdiren sadece kendisi okumakla kalmayıp başkalarına da okutan o güzel insanlar. O insanlar. Muhtemelen şu anda onların hepsi buradalar. O yüzden o yüzden bu ortamda bulunmak bir belediye başkanı olarak değil belki ama bu ailenin bir ferdi olduğuna dair inancımla ve bu gururu beraber yaşamak benim için inanılmaz büyük bir keyif ve aynı zamanda onur. Sizin sözünüz, bizim sözümüz. Sizin geleceğiniz, bizim geleceğimiz. 100 yılı onurla geçirdiniz. Yüzyılın sonunda geleneği bir de genç kadrolarınızla geleceğe taşıma kararlılığında olduğunuzu görmek bunu bir kadın genel yayın yönetmeninin öncülüğüyle yaptığımızı görmek inanın bizi çok mutlu ediyor. Cumhuriyetin 100. yaşı kutlu olsun. İnşallah Cumhuriyetimizle beraber yaşamasını sonsuza kadar dilediğimiz güzel Cumhuriyetimizle beraber o Cumhuriyetin değerleri yazarlarıyla beraber nice yüzyıllara diyorum."