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Cumhuriyetin 100. Yılında 'Cumhuriyet Anne' Hörü Çobanoğlu Vefat Etti - Son Dakika
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Cumhuriyetin 100. Yılında 'Cumhuriyet Anne' Hörü Çobanoğlu Vefat Etti

Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yıl olan 1919'da Finike'de dünyaya gelen ve Cumhuriyetin yüzüncü yılını gören 'Cumhuriyet Anne' Hörü Çobanoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'ün son gününde hayatını kaybetti. Finike'de 'Cumhuriyet Anne' olarak bilinen Hörü Çobanoğlu'nun vefatı sonrası taziye mesajı paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 'Ata'mızın Samsun'a çıktığı yıl doğan cumhuriyet annemizi cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz' dedi. Cumhuriyet Anne Hörü Çobanoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit olduğunu dile getiren Başkan Geyikçi, 'Hörü teyzemiz ilçemizin bir sembolü. Sadece bizim değil cumhuriyetimizin önemli bir değeri. 1919'da doğdu 2023'ün son gününde aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun. Bize düşen bundan sonra Onu ilçemizde yaşatmak olacaktır' ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Cumhuriyetin 100. Yılında \'Cumhuriyet Anne\' Hörü Çobanoğlu Vefat Etti
31.12.2023 - 13:31,
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Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yıl olan 1919'da Finike'de dünyaya gelen ve Cumhuriyetin yüzüncü yılını gören 'Cumhuriyet Anne' Hörü Çobanoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'ün son gününde hayatını kaybetti.

Finike'de 1919 yılında dünyaya gelen Hörü Çobanoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılının son gününde hayata gözlerini yumdu. Finike'de 'Cumhuriyet Anne' olarak bilinen Hörü Çobanoğlu'nun vefatı sonrası taziye mesajı paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Ata'mızın Samsun'a çıktığı yıl doğan cumhuriyet annemizi cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Anne Hörü Çobanoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit olduğunu dile getiren Başkan Geyikçi, "Hörü teyzemiz ilçemizin bir sembolü. Sadece bizim değil cumhuriyetimizin önemli bir değeri. 1919'da doğdu 2023'ün son gününde aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun. Bize düşen bundan sonra Onu ilçemizde yaşatmak olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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