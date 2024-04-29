Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Sonuçları Takip Ediliyor - Son Dakika
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Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Sonuçları Takip Ediliyor

Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Sonuçları Takip Ediliyor

Erzincan Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı sonuçlarının takibi için oluşturulan alt komisyonun ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıda, çalıştayda alınan kararların yerine getirilmesiyle ilgili olarak kurumların çalışmaları hakkında bilgi verildi.

29.04.2024 13:24  Güncelleme: 13:31
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Erzincan Valiliği öncülüğünde ve himayelerinde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve STK'ların katkılarıyla 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde 6 ana konu başlığı altında gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayında ortaya çıkan sonuçların takibi için oluşturulan alt komisyon ikinci toplantısını yaptı.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, EBYÜ Rektör Yardımcısı Çağrı Çırak, Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Cem Şems Tümer, ilgili kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Yılda 4 defa toplanarak, çalıştayda alınan kararların yerine getirilmesiyle ilgili olarak kurumların çalışmalarını takip eden alt komisyon yaptığı 2. toplantıda; ilgili kurumlar tarafından, çalıştayda alınan kararlara yönelik olarak ilk 4 ay içinde tamamlanan, devam eden ve başlanmayan çalışmalar hakkında komisyon üyelerine bilgi verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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