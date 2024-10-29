Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Karabük\'te Fener Alayı Düzenlendi

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Yüzlerce kişi Cumhuriyetin 101. yılı için yürüdü

KARABÜK - Karabük'te Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde yüzlerce kişinin katılımı ile fener alayı gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayı etkinliği ile devam etti. Beşbinevler Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ve meşalelerle 100. Yıl Mahallesi'ne yürüdü. Yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam eden programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, Cumhuriyet'in 101 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından program sona erdi.

Fener alayına, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.