D-130 Başiskele Kavşağı'nda yaya üst geçidi çalışması trafiği kontrollü etkileyecek - Son Dakika
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D-130 Başiskele Kavşağı'nda yaya üst geçidi çalışması trafiği kontrollü etkileyecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Başiskele Kavşağı'nda yaya üst geçidi çalışması yapacak; trafik kontrollü sağlanacak. Çalışma bugün 23.30'da başlayıp 27 Eylül Pazar 05.30'da sona erecek; İzmit istikametindeki sürücülere Hacı Maksut ve Kurdoğlu güzergahları önerildi.

D-130 Karayolu'nun Başiskele Kavşağı kesiminde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle trafik akışı bu gece kontrollü sağlanacak. Çalışma nedeniyle İzmit istikametine gidecek sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları önerildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Sahil Mahallesi D-130 Karayolu İzmit ve Gölcük üzerinde "Başiskele Kavşağı Yapım İşi" kapsamında yaya üst geçidi montajı ve demontaj çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmalar nedeniyle ilgili yol güzergahında araç trafiği kademeli ve kontrollü olarak sağlanacak. İzmit istikametinde seyredecek sürücülerin ise ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamamaları için Hacı Maksut ve Kurdoğlu güzergahlarını kullanmaları öneriliyor.

Yaya üst geçidi çalışmaları bugün saat 23.30'da başlayacak ve 27 Eylül Pazar günü saat 05.30'da sona erecek. Çalışma süresince sürücü ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önemle hatırlatılırken, oluşabilecek yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla alternatif güzergahların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: İHA
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