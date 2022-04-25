Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Dadaloğlu Derneği tarafından geçmiş dönemde yükseköğrenim bursu veren hayırseverler ile Avşar İş İnsanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Av. H. İbrahim Yıldırım programda yaptığı konuşmada; Pençe Operasyonunda şehit düşen askerler için başsağlığı dileğinde bulunurken, aynı zamanda Kayseri'de birlik ve beraberliğin, dayanışmamın önemini vurguladı. Avşar İş İnsanları, burs veren eğitim destekçileri ve dernek arasında tanışma ve kaynaşma havasında geçen programa katılanlar; önümüzdeki eğitim döneminde yükseköğrenim burslarına desteklerinin artarak devam edeceği konusunda söz verdi.

Programa; Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KAYEMA Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Dadaloğlu Vakfı Başkanı Hasan F. Özhan, Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk ve Pınarbaşı Taşıyıcılar Koop. Başkanı Kaytancı Yılmaz katıldı. - KAYSERİ