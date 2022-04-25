Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi

25.04.2022 13:24
Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi

Dadaloğlu Derneği tarafından geçmiş dönemde yükseköğrenim bursu veren hayırseverler ile Avşar İş İnsanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Dadaloğlu Derneği tarafından geçmiş dönemde yükseköğrenim bursu veren hayırseverler ile Avşar İş İnsanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Av. H. İbrahim Yıldırım programda yaptığı konuşmada; Pençe Operasyonunda şehit düşen askerler için başsağlığı dileğinde bulunurken, aynı zamanda Kayseri'de birlik ve beraberliğin, dayanışmamın önemini vurguladı. Avşar İş İnsanları, burs veren eğitim destekçileri ve dernek arasında tanışma ve kaynaşma havasında geçen programa katılanlar; önümüzdeki eğitim döneminde yükseköğrenim burslarına desteklerinin artarak devam edeceği konusunda söz verdi.

Programa; Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KAYEMA Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Dadaloğlu Vakfı Başkanı Hasan F. Özhan, Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk ve Pınarbaşı Taşıyıcılar Koop. Başkanı Kaytancı Yılmaz katıldı. - KAYSERİ

Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi
Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi
Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi
Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
500

İbrahim Yıldırım, Pınarbaşı, Kayseri, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölmeden önceki paylaşımı kahretti!
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement