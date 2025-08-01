Dadaşca Düşünce Platformu\'ndan Erzurum\'a ASELSAN Teknik Lisesi Çağrısı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde attığı stratejik adımların toplumsal tabana yayılması adına önemli bir çağrı, Dadaşca Düşünce Platformu'ndan geldi. Platform, ASELSAN tarafından Ankara'da kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir benzerinin Erzurum'da açılması yönünde güçlü bir talepte bulundu.

"Savunma Sanayimizin Geleceği İçin Erzurum'dan Yükselen Bir Ses" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Erzurum'un savunma teknolojileri eğitimi için stratejik bir merkez olabileceğine vurgu yapıldı.

Stratejik konum ve genç nüfus avantajı

Platformun Genel Başkanı Dr. Mücahit Güngör tarafından yapılan açıklamada, Erzurum'un Doğu Anadolu'nun merkezi konumunda olması, Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan bir kapı niteliği taşıması, genç ve dinamik nüfusu, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi gibi bilimsel altyapıya sahip kurumlarla AR-GE iş birliği imkanları ile savunma sanayi yatırımları için ideal bir şehir olduğu belirtildi.

Çağrı kurumlara ve tüm Erzurum'a

Platform, ASELSAN Yönetim Kurulu, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarına açık bir çağrıda bulunarak, savunma sanayi vizyonunun Anadolu'nun kalbinden yükselecek yeni bir eğitim yatırımıyla güçlenebileceğini ifade etti.

"Gelin, Doğu'nun Kalesi Erzurum'u savunma teknolojileri eğitiminin üssü yapalım. Gençlerimize teknoloji üreten, milli savunmaya katkı sağlayan bir gelecek inşa edelim." çağrısıyla kamuoyuna seslenen Dadaşca Düşünce Platformu, konuyla ilgili tüm kişi ve kurumları harekete geçmeye davet etti.

"ASELSAN Teknik Lisesi Erzurum'dan yükselecek"

Dr. Mücahit Güngör açıklamasında, "Savunma sanayimizin vizyonunu, Erzurum'un azmiyle birleştireceğiz" ifadelerine yer vererek, ASELSAN Teknik Lisesi'nin ikinci adresinin Erzurum olması yönündeki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı.

Dadaşca Düşünce Platformu, savunma sanayi ve teknoloji eğitiminin Anadolu'ya yayılması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. - ERZURUM