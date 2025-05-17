DAGC'nin Yeni Yönetimi Seçildi - Son Dakika
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DAGC'nin Yeni Yönetimi Seçildi

DAGC\'nin Yeni Yönetimi Seçildi

DAGC Genel Kurulu'nda Ayhan Türkez başkanlığındaki liste oybirliği ile seçildi.

17.05.2025 16:54
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) genel kurulunda Ayhan Türkez ve ekibinin listesi, katılımcıların oybirliği ile seçildi. Feridun Fazıl Özsoy da DAGC'nin Onursal Başkanı oldu.

Bölgedeki gazeteciler cemiyetlerinin çatı kuruluşu olan ve 46 yıllık bir geçmişe sahip olan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin (DAGC) olağan genel kurulu cemiyetin Erzurum'daki merkezinde yapıldı. Divan Başkanlığını Talat Uzunyaylalı'nın yaptığı DAGC Genel Kurulu'nda Feridun Fazıl Özsoy onursal başkan olurken Ayhan Türkez başkanlığındaki tek liste ile yapılan seçimlerde ise katılımcıların oy birliği yeni yönetim göreve başladı.

"Fikir ve basın özgürlüğünün adresi olmayı sürdüreceğiz"

DAGC'yi kuruluş amacına ve ilkelerine uygun şekilde her zaman diri, canlı tutacaklarını, cemiyeti ülke medya ve basın camiasında gündem oluşturan konuma kavuşturma kararlılığını vurgulayan, DAGC Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Türkez, " İmkanlarımız, kaynaklarımız ölçüsünde, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti adına yeni bir sayfa açmak; çeşitli sebeplerle aramızdan ayrılan yol arkadaşlarımızla yeniden bu çatı altında buluşmak, Cemiyetimizi yalnız bölgesel değil ülke kaydında da özel yerine kavuşturmak önceliğimizdir. Bu Cemiyet fikir ve basın özgürlüğünün adresi olmayı sürdürecektir" dedi.

"Hedefimiz birlik ve beraberlik"

Bu güzide oluşumun, her platformda ve her meseleyle ilgili tespit ve görüşlerini deklare edecek konum ve ağırlığa yeniden sahip olması gerektiğini vurgulayan Türkez, "Hedefimiz, DAGC'nin Erzurum'un ve bölgedeki 14 ilin sosyo-ekonomik nabzını tutan, bu kayıtta gündem oluşturan bir aktivite içinde olmasıdır. Hedefimiz, basın-şehir, basın üniversiteler, basın iş dünyası, basın sosyal kuruluşlar ve basın kamu birlikteliğini ve işbirliğini artırmaktır" şeklinde konuştu.

İşte DAGC'nin yeni yönetimi ve kurullar

Genel kurul sonrası DAGC'nin kurullarındaki isimler de belli oldu. DAGC Onursal Genel Başkan: Feridun Fazıl Özsoy. DAGC Yönetim Kurulu Başkanı: Ayhan Türkez İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü. Yönetim Kurulu Üyeleri: Ertaç Koçak TRT Erzurum Haber Müdürlüğü, İrfan Tarakçıoğlu Pusula Gazetesi, Mesut Gülrek Radyo Ritm, Nihat Kılıçoğulları İhlas Haber Ajansı, Orhan Bozkurt Erzurumpost.com, Sagip Sezginer Anadolu Ajansı, Soner İstanbullu Kardelen TV ve Talip Akpınar TRT Erzurum Radyosu. Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Lütfü İhsan Senir Pusula Gazetesi, Tevhid Furkan Nehri Anadolu Ajansı, Ömer Ergedik TRT Erzurum Radyosu, Yunus Buğtekin Kardelen TV, Hikmet Dağ Oltu Gözlem Gazetesi. DENETLEME KURULU(Asıl): Ahmet Akbuğa İhlas Haber Ajansı, Muhammet Cem Bakırcı Depo Photos ve Zafer Kumru TRT Erzurum Haber Müdürlüğü. Denetleme Kurulu(Yedek): Ahmet Selçuk Bilirdönmez ETB Basın Danışmanı, Dursun Murat Aydın TRT ve Işık Çapanoğlu İHA. Üst Kurul Delegesi (DGF): İrfan Tarakçıoğlu, Feridun Fazıl Özsoy, Esat Bindesen, Cihat İncesu. Üst Kurul Delegesi (AGF): Eysan Karaca, Muhammet İspirl ve İrfan Gürkan Çelebi. Onur Kurulu: Talat Uzunyaylalı, İsmail Bingöl, Vedat Refayeli, Sevda Güneş İncesu ve Yunus Okur. Yüksek İstişare Kurulu: Raci Taşçıoğlu, Recep Küçükece, Feyza Yılmaz, Salih Lütfü Şengül, Tünay Şenocak, Yahya Kemal Kaya, Mustafa Bingöl, Vahdet Nafiz Aksu, Mehmet Şener, Ayhan Kara, Ziyaattin Uçan, Ahmet Genç, Salih Tekin, Ahmet Akbuğa, Naci Ergen, Tuba Kırıcı Karakaya, Sinan Aydın, Zafer Bağrıyanık, İkram Alpsoy, Murat Okumuş, Bedir Altınok, İsmail Aras VE Alper Turgut - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DAGC'nin Yeni Yönetimi Seçildi - Son Dakika

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