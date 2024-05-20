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Dağda düşen kadın için ekipler seferber oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Oğul köyü yakınlarındaki dağlık alanında pancar toplamaya giden bir kadının dağda düşmesi üzerine kurtarma ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Merkeze bağlı Oğul köyü yakınlarındaki dağlık alana pancar toplamaya giden G. K., isimli kadın dengesini kaybederek Oğul Deresi kenarına yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hareket etti.

Kadına kısa sürede olaşan ekipler kadının ayağında kırık olduğu debisi yüksek olan dereden geçiremedikleri için helikopter talebinde bulundukları öğrenildi.

Olay yerinde bulunan AFAD Müdürü Resul Karadeniz, ekiplerin kadına ulaştığını belirterek, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.