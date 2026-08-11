Dalaman Belediye Başkanı Durmuş YENİ Parti'ye geçiyor - Son Dakika
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Dalaman Belediye Başkanı Durmuş YENİ Parti'ye geçiyor

Dalaman Belediye Başkanı Durmuş YENİ Parti\'ye geçiyor
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde Belediye Başkanı Sezer Durmuş, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Durmuş ile belediye meclis üyelerinin yarın saat 14.45'te düzenlenecek basın açıklamasının ardından YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Durmuş, belediye meclis üyeleriyle birlikte yarın YENİ Parti'ye geçecek.

Muğla'da 7 Ağustos'ta Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılmış ve partinin Muğla'da YENİ Parti'nin ilk belediye başkanı olmuştu. Günay'la birlikte CHP'li belediye meclis üyeleri de partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye geçmişti.

Günay'ın ardından bir belediye başkanı daha YENİ Parti'ye geçme kararı aldı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı. Durmuş'un yanı sıra Dalaman Belediye Meclisi üyelerinin de YENİ Parti'ye geçeceği duyuruldu.

Durmuş ve beraberindeki belediye meclis üyeleri yarın saat 14.45'te Dalaman Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelecek. Burada düzenlenecek basın açıklamasının ardından heyet YENİ Parti Dalaman İlçe Başkanlığı binasına geçecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dalaman Belediye Başkanı Durmuş YENİ Parti'ye geçiyor - Son Dakika

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