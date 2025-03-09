Dalaman'da Kadınlar Günü Tiyatrosu: 'İncelikler' - Son Dakika
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Dalaman'da Kadınlar Günü Tiyatrosu: 'İncelikler'

Dalaman\'da Kadınlar Günü Tiyatrosu: \'İncelikler\'

Dalaman'da, Gönül Şafak'ın yazıp yönettiği 'İncelikler' oyunu, 8 Mart'ta sahnelendi.

09.03.2025 16:44
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Dalaman Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Gönül Şafak'ın yazıp yönettiği 'İncelikler' tiyatro oyunu Dünya Kadınlar Günü'nde sahnelendi.

Dalaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dalaman Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan etkinlikte, Usta Öğretici Tiyatrocu ve Yönetmen Gönül Şafak tarafından yazılan ve yönetilen 'İncelikler' adlı tiyatro oyunu sergilendi. Cumhuriyet İlkokulu'nda sahnelenen oyun izleyicilerden tam not aldı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gülderen Şahin, Okul Müdürü Bayram Avcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı, kadının toplumdaki yerinin ve değerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dalaman'da Kadınlar Günü Tiyatrosu: 'İncelikler' - Son Dakika

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