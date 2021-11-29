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Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika

Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi

29.11.2021 10:51
Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde kurulan Noel Pazarı, renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde kurulan Noel Pazarı, renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüs nedeniyle birkaç yıldır kurulamayan pazara, sıcak havanın da etkisi ile çevre ilçe ve illerden de yoğun katılım gerçekleşti.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde kurulan Noel Pazarı renkli görüntülere sahne olurken, pazarda ev yapımı yiyecekler, süs eşyalarının da olduğu çok sayıda stant yer aldı. Korona virüs nedeniyle birkaç yıldır yapılmayan pazara, sıcak havanın da etkisi ile Dalyan ve Ortaca'nın yanı sıra Fethiye, Göcek, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman ile çevre illerden yerli ve yabancı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Noel Pazarı'nda stant açmak için Fethiye'den gelen Sedef Şenbeyli, "5 yıldır Fethiye'deyim, sürekli etkinlikleri katılıyorum. Yaptığım tüm ürünler kendime, dekor olan antik ürünler ise anneme ait. Noel Pazarı çok güzel, Dalyan harika. Çok özlemişiz, çok iyi oldu" dedi.

Ortaca'dan katılan Aynur Atıcı ise, "İlk kez Dalyan'daki pazara katıldım. Yılbaşı ağacı ürünleri yapıyorum. Kapı süsleri, anahtarlıklar, hepsi el emeği. Şu anda güzel gidiyor" şeklinde konuşurken, kızı Ayca Atıcı ise "Annemle birlikte geldik, annemin el emeklerini sergiliyoruz. Normalde annem Köyceğiz Kadın Üreticiler Pazarı'na gidiyordu, burada da Noel Pazarı olması bizi mutlu etti" dedi.

Ortaca'dan pazara gelerek stant açan Gülay Çolak da, "Bugün çok güzel bir gün. Satış yapıyoruz, çok memnunuz, ilgi çok güzel. Uzun süredir olmamıştı, özlemiş herkes" ifadelerini kullandı.

Aslen Hollandalı olan ve 12,5 yıldır Ortaca'da yaşayan Maria Jonker, Gülay Çolak'a destek olmak için Noel Pazarı'na geldiklerini belirterek, "Bu bölgeyi çok seviyorum. Bugün burada da güzel kalabalık var. İnsanlar memnun. Böyle etkinlikler uzun süredir olmamıştı, onun için de insanlar geldi ve çok beğendiler" dedi.

"Tüm gelir Dalyan Su Sporları Tesisi'nin inşasına kullanılacak"

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) Başkanı Ertuğrul Ercan, "Bugün burada geleneksel hale gelen Noel Pazarı'nı Soruc-Leanne çifti, Dalyan Tusev, Dalyan Delta Spor ve Dalyanspor iş birliği ile gerçekleştirdik. Bugün burada yaptığımız etkinliklerin tüm geliri Dalyan Su Sporları Tesisi'nin inşasına kullanılacak. Bu sayede de bölgedeki çocuklar bu tesisi kullanacaklar. Çok kalabalık. Uzun süredir pandemi nedeniyle böyle bir etkinlik yapılmıyordu, beklenen bir etkinlikti, çok mutluyuz. Herkese geldikleri için teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi
Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi
Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi
Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi
Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi
Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Ortaca, Dalyan, Muğla, Noel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika


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