Damadı tarafından bıçaklanan Kudret P. hayatını kaybetti

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, damadı tarafından bıçaklanarak, kaldırıldığı hastanede vefat eden Kudret P., bugün kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Yozgat'ın Eskipazar Mahallesi'nde damadı 31 yaşındaki Yıldıray O., tarafından bıçaklanarak, kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 60 yaşındaki Kudret P., Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Kudret P.'nin yakınları ve komşuları ile cami cemaati katıldı.

250 bin lira için 18 yerinden bıçaklamış

Cinayet ile ilgili ayrıntılarda gün yüzüne çıkmaya başladı. Yıldıray O.'nun kayınvalidesi Kudret P.'den aldığı 250 bin parayı ödeyemediği, bu nedenle de bir süredir eşiyle "annemin parasını öde" baskısı nedeniyle tartıştığı iddia edildi. Dün akşam evine geldiğinde yine aynı konudan dolayı eşiyle tartışan Yıldıray O.'nun, sinirlenerek mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile aynı mahallede ikamet eden kayınvalidesinin evine gittiği ve kapıyı açan kayınvalidesinin vücudunun farklı bölgelerine 18 kez bıçağı saplayarak, yaraladığı ileri sürüldü. Yıldıray O., daha sonra evine gelerek, polisi arayıp, gelen polislere teslim olduğu aktarıldı.