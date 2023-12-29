Danıştay Başkanı Zeki Yiğit\'in Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in vefat eden 78 yaşındaki kayınvalidesi Ayşe Oğul, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sabırlı köyünde yaşayan ve bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören 78 yaşındaki Ayşe Oğul hayatını kaybetti. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi olan dört çocuk annesi Ayşe Oğul için Sabırlı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. Yapılan dualar ve kılınan namazın ardından Ayşe Oğul'un cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine Ayşe Oğul'un damadı olan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay, Yargıtay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile protokol üyeleri ve aile yakınları katıldı. - ZONGULDAK