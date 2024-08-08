DAP desteğiyle Çukurca'daki tarihi su değirmeni yeniden üretime geçti - Son Dakika
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DAP desteğiyle Çukurca'daki tarihi su değirmeni yeniden üretime geçti

DAP desteğiyle Çukurca\'daki tarihi su değirmeni yeniden üretime geçti

Restorasyonu ve gerekli fiziki ihtiyaçları DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki tarihi su değirmeni yeniden hizmete başladı. DAP İdaresi'nin Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında desteklediği, Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Çukurca Zap Vadisi Su Değirmeni ile Tahin Üretim Projesi'yle restore edilen su değirmeni yeniden üretime geçti. Proje kapsamında, DAP'ın katkılarıyla değirmenin bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca, susamların kavrulması için taş fırın, makine ve teçhizat alımı, alanın çevre düzenlemesi ve barınak yapılarak tahin üretimi için modern bir tesis kuruldu. Susam ve tahin üretim kapasitesinin artırılması amacıyla desteklenen projeye 770 bin lira ödenek sağlanarak oluşturulan modern tesiste geleneksel yöntemlerle üretilen tahin ile ekonomik döngü sağlanmış oluyor. Susamdan gelen şifa. Besin değeri yüksek, enerji kaynağı, lezzetli ve çok yönlü bir besin olan tahin, susamın öğütülmesiyle elde ediliyor. Bir kilo susamdan bir kilo tahin çıkıyor. Doğallığı ve lezzetiyle ilgi gören tahin, üreticilerden yıllık 4 ton susam alımı yapılarak iç ve dış piyasaya satılıyor. Uzun süre tok tutması, vücuda enerji vermesi nedeniyle özellikle kış aylarında en çok tüketilen gıdalardan biri olan tahin, Çukurca'da tarihi su değirmeninde hiç bir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor.

08.08.2024 14:16
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DAP desteğiyle Çukurca'daki tarihi su değirmeni yeniden üretime geçti.

Restorasyonu ve gerekli fiziki ihtiyaçları DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki tarihi su değirmeni yeniden hizmete başladı.

DAP İdaresi'nin Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında desteklediği, Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Çukurca Zap Vadisi Su Değirmeni ile Tahin Üretim Projesi"yle restore edilen su değirmeni yeniden üretime geçti.

Proje kapsamında, DAP'ın katkılarıyla değirmenin bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca, susamların kavrulması için taş fırın, makine ve teçhizat alımı, alanın çevre düzenlemesi ve barınak yapılarak tahin üretimi için modern bir tesis kuruldu.

Susam ve tahin üretim kapasitesinin artırılması amacıyla desteklenen projeye 770 bin lira ödenek sağlanarak oluşturulan modern tesiste geleneksel yöntemlerle üretilen tahin ile ekonomik döngü sağlanmış oluyor.

Susamdan gelen şifa

Besin değeri yüksek, enerji kaynağı, lezzetli ve çok yönlü bir besin olan tahin, susamın öğütülmesiyle elde ediliyor. Bir kilo susamdan bir kilo tahin çıkıyor. Doğallığı ve lezzetiyle ilgi gören tahin, üreticilerden yıllık 4 ton susam alımı yapılarak iç ve dış piyasaya satılıyor.

Uzun süre tok tutması, vücuda enerji vermesi nedeniyle özellikle kış aylarında en çok tüketilen gıdalardan biri olan tahin, Çukurca'da tarihi su değirmeninde hiç bir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DAP desteğiyle Çukurca'daki tarihi su değirmeni yeniden üretime geçti - Son Dakika

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