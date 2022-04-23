Darende'de 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Darende'de 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 12:36
Darende'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102 yıl dönümü Malatya'nın Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102 yıl dönümü Malatya'nın Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı.

Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin Atatürk Anıtı'na konulmasından sonra güreş sahasında devam eden törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ile başladı. İlçe Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan çocukların bayramını kutladı. Öğrencilerin okuduğu şiirler, gösteriler ve ödül töreni ile kutlamalar sona erdi.

Çocukların gösterisi beğeni ile izlendi. - MALATYA

Darende'de 23 Nisan coşkusu
Darende'de 23 Nisan coşkusu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

Hisarcık, 23 Nisan, Malatya, Darende, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Darende'de 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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