Darende'de Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

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Darende'de bahçe yangını... Alevler geceyi aydınlattı

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan bahçe yangını söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tohma çayı mevkiinde bulunan bir bahçede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.