Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlerle Kamp Ateşi Eşliğinde Buluştu - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlerle Kamp Ateşi Eşliğinde Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlerle Kamp Ateşi Eşliğinde Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle Aytepe Diriliş Kampı'nda bir araya gelerek hedeflerinin güçlü bir gençlik oluşturmak olduğunu ifade etti. Başkan Bıyık, gençlerle sohbet edip projeler hakkında bilgi verdi.

16.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kamp ateşi eşliğinde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Muzaffer Bıyık, hedeflerinin güçlü bir gençlik oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Aytepe Diriliş Kampı'nda gerçekleşen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, kamp ateşi etrafında gençlerle buluşup istişarelerde bulundu. Gençlerin söylediği şarkılara da eşlik eden Başkan Muzaffer Bıyık, program sonunda gençlerle soru cevap etkinliği yaptı ve gelen sorulara yanıt verdi.

Darıca Belediyesi olarak hedeflerinin güçlü bir gençlik oluşturmak olduğunu ifade ederek, spordan kültür sanata gençlerin ilgi duyduğu her alanda projeler geliştirdiklerini belirten Muzaffer Bıyık, "Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca nasıl ki gençlerle yol yürüdük, gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmeleri için nasıl çalıştıysak yine aynı kararlılıkla gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde gençler için çok önemli projelerimizi hayata geçireceğiz. Eğitimden spora ve kültür sanata kadar her alanda gençlerin beklentileri yönünde çalışmalar yapacağız. Amacımız gülü bir gençlik oluşturmak ve bu doğrultuda gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Aramızda her zaman güçlü bir bağ oldu"

Gençlerin en büyük destekçisi olmak için çalıştıklarını da kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'mızın gençleriyle aramızda her zaman güçlü bir bağ oldu. Bundan sonra da bu bağ güçlenerek devam edecek. Yeni dönemde de gençler için birçok önemli proje hazırladık. Yeni spor kompleksleri, kütüphaneler, eğitim merkezleri ile gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Okumak isteyen, spor yapmak isteyen, enstrüman çalmak isteyen, teknolojiyle ilgilenmek isteyen kısaca neye ilgi duyuyorsa o alanda gençlerin yine elinden tutacağız ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlerle Kamp Ateşi Eşliğinde Buluştu - Son Dakika

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