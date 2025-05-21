Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri 2024\'te 1.3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Darıca'da belediyeye ait sosyal tesisleri 2024 yılında da 1.3 milyon kişi ziyaret etti.

Personel sayısını arttıran ve eğitimler veren Darıca Belediyesi, yenileme çalışmalarıyla da sosyal tesisleri daha modern ve Darıca'ya yakışan mekanlar haline getirdi. Hizmet kalitesini yükselten Darıca Belediyesi, fiyatları da indirerek daha uygun hale getirdi. Bölgenin en ucuz ve en kaliteli mekanları haline dönüşen Darıca Belediyesi sosyal tesisleri, sadece Darıcalıların değil bölgenin de tercih edilen adresleri haline geldi.

Darıca Belediyesi sosyal tesislerinden Darıca'da yaşayanların daha uygun fiyata yararlanması için indirim uygulayan ve Darıca Kart projesini hayata geçiren Darıca Belediyesi'nin Darıca Kart uygulaması yoğun ilgi gördü. 20 binin üzerinde kişi Darıca Kart için başvuruda bulunurken Darıca Kart sahipleri sosyal tesislerden yüzde 20 indirim fırsatından yararlanıyor. Darıca Kart sayesinde kaliteli ve lezzetli ürünleri daha ucuza erişen Darıcalıların 1 yıl boyunca vazgeçemediği adresler de sosyal tesisler oldu. Eşsiz manzaranın yanı sıra kaliteli ve güler yüzlü hizmet politikasıyla Darıca'nın yanı sıra Gebze bölgesi, İzmit ve İstanbul'dan da ziyaretçi akınına uğrayan Darıca Belediyesi sosyal tesislerini 2024 yılında da 1.3 milyon kişiyi ağırladı.

Gösterilen ilgi ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşlerden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sosyal tesislerimiz sahada vatandaşlardan en çok olumlu dönüş aldığımız alanların başında geliyor. Bu kapsamda öncelikle gösterdikleri özveri ve güler yüzlü hizmet anlayışı dolayısıyla çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Önceliğimiz vatandaşlarımızın uygun fiyata aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri, kaliteli hizmet alabilecekleri ortam oluşturmaktı. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Sosyal tesislerde fiyatları belediye kokan ama hizmet kalitesi özel sektör kokan bir anlayışı benimsedik. Bundan sonra da vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ