Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri 2024'te 1.3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri 2024'te 1.3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri 2024\'te 1.3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Darıca Belediyesi, sosyal tesislerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları ve uygun fiyat politikası ile 2024 yılında 1.3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Darıca Kart projesi sayesinde vatandaşlar, kaliteli hizmetten yüzde 20 indirimle yararlanıyor.

21.05.2025 12:27  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca'da belediyeye ait sosyal tesisleri 2024 yılında da 1.3 milyon kişi ziyaret etti.

Personel sayısını arttıran ve eğitimler veren Darıca Belediyesi, yenileme çalışmalarıyla da sosyal tesisleri daha modern ve Darıca'ya yakışan mekanlar haline getirdi. Hizmet kalitesini yükselten Darıca Belediyesi, fiyatları da indirerek daha uygun hale getirdi. Bölgenin en ucuz ve en kaliteli mekanları haline dönüşen Darıca Belediyesi sosyal tesisleri, sadece Darıcalıların değil bölgenin de tercih edilen adresleri haline geldi.

Darıca Belediyesi sosyal tesislerinden Darıca'da yaşayanların daha uygun fiyata yararlanması için indirim uygulayan ve Darıca Kart projesini hayata geçiren Darıca Belediyesi'nin Darıca Kart uygulaması yoğun ilgi gördü. 20 binin üzerinde kişi Darıca Kart için başvuruda bulunurken Darıca Kart sahipleri sosyal tesislerden yüzde 20 indirim fırsatından yararlanıyor. Darıca Kart sayesinde kaliteli ve lezzetli ürünleri daha ucuza erişen Darıcalıların 1 yıl boyunca vazgeçemediği adresler de sosyal tesisler oldu. Eşsiz manzaranın yanı sıra kaliteli ve güler yüzlü hizmet politikasıyla Darıca'nın yanı sıra Gebze bölgesi, İzmit ve İstanbul'dan da ziyaretçi akınına uğrayan Darıca Belediyesi sosyal tesislerini 2024 yılında da 1.3 milyon kişiyi ağırladı.

Gösterilen ilgi ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşlerden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sosyal tesislerimiz sahada vatandaşlardan en çok olumlu dönüş aldığımız alanların başında geliyor. Bu kapsamda öncelikle gösterdikleri özveri ve güler yüzlü hizmet anlayışı dolayısıyla çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Önceliğimiz vatandaşlarımızın uygun fiyata aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri, kaliteli hizmet alabilecekleri ortam oluşturmaktı. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Sosyal tesislerde fiyatları belediye kokan ama hizmet kalitesi özel sektör kokan bir anlayışı benimsedik. Bundan sonra da vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, kocaeli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri 2024'te 1.3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

13:17
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:31:50. #7.13#
SON DAKİKA: Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri 2024'te 1.3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.