Darıca Belediyesi 'Vatandaş Radarı' Uygulamasını Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Darıca Belediyesi 'Vatandaş Radarı' Uygulamasını Hayata Geçirdi

Darıca Belediyesi \'Vatandaş Radarı\' Uygulamasını Hayata Geçirdi
19.06.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, vatandaşların şehirle ilgili görüş ve önerilerini paylaşabileceği 'Vatandaş Radarı' adlı uygulama devreye alındı. Uygulama ile QR kodlar aracılığıyla anketlere erişim sağlanıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Vatandaş Radarı" adlı uygulama hayata geçirildi. Bu uygulama ile vatandaşlar, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen QR kodlar sayesinde belediye anketine cep telefonlarından kolayca ulaşarak görüşlerini paylaşabiliyor.

Darıca Belediyesi, vatandaşların görüş ve önerilerini dinlemek için örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. "Vatandaş Radarı" uygulamasıyla ilçenin farklı noktalarına QR kodlu trafik levhaları asıldı. Duraklar, işlek caddeler ve Çınaraltı Meydanı gibi vatandaşların sık sık uğradığı noktalardaki QR Kodlu uyarı levhalarını gören ve ankete katılmak isteyen vatandaşlar, QR kodları telefon kameralarıyla okutarak anket ekranına ulaşabiliyor. Türkiye'de örnek gösterilebilecek bu uygulama sayesinde vatandaşlara klasik yöntemlerle değil, trafik levhası, billboard ve yönlendirme tabelaları üzerinden anket erişimi sağlanıyor. Yüz yüze anketler yerine dijital kolaylıkla tüm şehre yayılan bu sistem, hem hızlı veri topluyor hem de modern şehir yönetimi anlayışını yansıtıyor.

"Vatandaş Radarı projesiyle de hem bugünü değerlendiriyor hem de geleceği planlıyoruz"

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve vatandaşların taleplerini önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Vatandaş Radarı uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden beri her zaman vatandaşlarımızın taleplerini, beklentilerini önemsedik. Mahalle buluşmalarıyla, halk meclisleriyle sürekli vatandaşlarımızın içinde olduk ve birebir talepleri dinledik. Vatandaş Radarı projesiyle de hem bugünü değerlendiriyor hem de geleceği planlıyoruz. Hizmet kalitemizi vatandaşımızın beklentilerine göre şekillendirmek istiyoruz. Bu nedenle yüz yüze anket yerine bu kez Vatandaş Radarı uygulamasıyla QR kodlar ile her vatandaşımızın kolayca erişebileceği, teknolojik bir yöntemi tercih ettik. Her bir fikir, her bir öneri bizim için değerli. Bu nedenle herkesin ankete katılmasını önemsiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi 'Vatandaş Radarı' Uygulamasını Hayata Geçirdi - Son Dakika

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