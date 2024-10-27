Darıca'da 3. İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Darıca'da 3. İstihdam Fuarı Düzenlendi

Darıca\'da 3. İstihdam Fuarı Düzenlendi

Darıca Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak amacıyla 3. İstihdam Fuarı'nı düzenledi. Fuar, 42 firmanın katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve yaklaşık 2.500 kişi iş görüşmelerinde bulundu.

27.10.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
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Darıca Belediyesi tarafından iş arayan ve işverenleri buluşturmak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İstihdam Fuarı'nda 42 firma stant açtı.

İstihdam Masası projesi ile bugüne kadar binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, 3'üncüsünü düzenlediği İstihdam Fuarı'nda iş arayanlarla işverenleri buluşturdu. Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda 42 firma personel alımı için stant açtı.

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu da fuarı ziyaret ederek stantları gezip firma yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet etti. Darıca Belediyesi olarak amaçlarının istihdama katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Ramazanoğlu, "Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık öncülüğünde istihdama katkı sunmayı amaçlıyoruz. Belediye Başkanımız yurtdışı programında olduğu için bu yıl fuara katılamadı. Ama fuarın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü desteği sağladı. Darıca Belediyesi olarak daha önce düzenlediğimiz fuarlarda da çok güzel geri dönüşler almıştık. İnanıyorum ki bu yıl da binlerce vatandaşımız aradığı işi bulabilecek" dedi.

42 firmanın stant açtığı fuarda yaklaşık 2 bin 500 kişi firmalarla birebir görüşerek aradığı işi bulma fırsatı yakaladı. Vatandaşlar fuardan oldukça memnun ayrılırken, firmalar da aradıkları personelleri bulabilmek için ziyaretçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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