Darıca'da 4. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Yerel

Darıca'da 4. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Darıca\'da 4. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Darıca Belediyesi'nin düzenlediği 4. Kitap Fuarı, 14-23 Nisan tarihleri arasında kitap severler için kapılarını açtı. Fuar, yazar konuşmaları, imza günleri ve yaklaşık 1 milyon kitap ile dolu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

14.04.2025 17:29  Güncelleme: 17:33
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Darıca'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarı kapılarını açtı. Darıca Belediyesi, yaklaşık 1 milyon kitap, söyleşiler ve imza günleri ile vatandaşlara unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatacak.

Darıca Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Darıca Kitap Fuarı, 4'üncü kez kitapseverlere kapılarını açtı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 4. Darıca Kitap Günleri 14- 23 Nisan günleri arasında Darıca Kapalı Pazar alanında düzenlenecek. 4. Darıca Kitap Günleri, Yazar Dilek Cesur'un açılış konuşması ile başlarken açılış programına, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yazar Dilek Cesur, yazarlar için kitap fuarlarının önemli olduğunu belirterek, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. Darıca Belediyesi'nin her yıl düzenlediği kitap fuarının ilçeye önemli bir değer kattığını belirten Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da yaptığı konuşmada, "Darıca Belediye Başkanımız gençleri ve öğrencileri önemsiyor. Her pazartesi haftaya bir okul ziyareti yapan belediye başkanımızın kitap fuarı gibi önemli bir projeyi her yıl gerçekleştirmesi de Darıca'nın gençleri için çok önemli. Kitap fuarında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

"Her kitap, yeni bir dünya demektir"

Kitap fuarını önemsediklerini ve her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı açılış konuşmasında, "Kitaplar, hayatımızın temelidir. Okumak, ruhun gıdasıdır. Her kitap, yeni bir dünya demektir ve bir kitap, bin hayat demektir. Bu sözler, okumanın ve bilgiyi paylaşmanın önemini gözler önüne serer. Her yıl geleneksel hale getirerek düzenlediğimiz fuarımıza sizlerin yoğun ilgisi, bizi her yıl daha da heyecanlandırıyor. Bu ilgi, fuarımızı sürekli büyütmemiz için en büyük itici güç oldu. Her yıl, daha fazla etkinlik, söyleşi ve imza günleriyle sizlere ulaşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi olarak ilçemizi kültür ve sanat şehri haline getirmek için sürekli yeni projeler hayata geçiriyoruz. Yeni kütüphaneler, eğitim merkezleri ve kültürel projelerle bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyoruz. Amacımız, her vatandaşımızın kitaplarla buluşmasını sağlamak ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaktır" diye konuştu.

"Hep birlikte okuyalım"

Başkan Bıyık, dijital kütüphaneler başta olmak üzere bu gibi projeleri ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bir yandan da eğitime katkıda bulunuyor ve gençlerimizin üniversite sınav ücretini de karşılayarak eğitim yolculuklarında destek oluyoruz. Bugün burada, kitapların büyüsüne kapılıp, ortak bir ilham kaynağına dönüşen bu fuar, geçmişimizi ve geleceğimizi birbirine bağlıyor. Her etkinlik, her söyleşi, her imza günü, bizi düşünmeye ve aydınlanmaya teşvik ediyor. Kültür ve sanat şehri olma yolunda attığımız adımlar, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İnanıyorum ki kitapların ve okumanın gücü, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelin, kitapların büyüsüne kapılalım. Hep birlikte okuyalım, paylaşalım ve geleceğe ışık tutalım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca'da 4. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

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