Darıca'da Bayat Ekmekten Ürün Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Darıca'da Bayat Ekmekten Ürün Yarışması Düzenlendi

Darıca\'da Bayat Ekmekten Ürün Yarışması Düzenlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde israfı önlemek amacıyla düzenlenen Okullar Arası Bayat Ekmekten Ürün Yarışması'nda öğrenciler, bayat ekmekleri kullanarak birbirinden lezzetli ürünler hazırladı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

17.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde israfı önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Okullar Arası Bayat Ekmekten Ürün Yarışması düzenlendi. Birbirinden lezzetli ürünlerin yapıldığı yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışma, Darıca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi. GTO Darıca Hizmet Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada birbirinden lezzetli ürünler ortaya çıkarken, jüri üyeleri tek tek yapılan ürünlerin tadına bakarak puan verdi ve dereceye girenler belirlendi.

Öğrenciler aileleriyle birlikte yemekleri yaparken bayat ekmekleri kullanarak hünerlerin sergilendiği yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi. 24 okulun katıldığı ve birbirinden lezzetli ürünlerin ortaya çıktığı yarışmada birinci Servet Çambol İlkokulu'ndan Kerem Reşat Özçevik ve Fatma Özçevik olurken, ikinci Yunus Emre İlkokulu'ndan Yusuf Toktanış ve Günel Toktanış ve üçüncü de Mustafa Kemal İlkokulu'ndan Zeynel Eren Tepe ve İmren Tepe oldu.

"İsrafı hep birlikte önlemeliyiz"

Ödülleri takdim eden ve anlamlı yarışmaya katılan herkesi tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, israfın hep birlikte önlenmesi gerektiğini belirterek, "Yerli Malı Haftası dolayısıyla okullarımızla işbirliği içerisinde özellikle ekmek israfının önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla güzel bir yarışma düzenledik. Burada amacımız çocuklarımıza milli, manevi ve kültürel değerler kazandırmak ve sorumluluk duygularını geliştirmelerini desteklemek istedik. Annelerimiz çocuklarıyla hem güzel bir etkinlik yaptı hem de israf etmeden ortaya güzel ürünler çıkarılabileceğini gösterdi. İsraf, dünyamızın ve ülkemizin en büyük sorunlarından biri. İsrafı hep birlikte önlemeliyiz. Dünyanın birçok yerinde insanlar açlıktan, sefaletten hayatlarını kaybederken bizlerin israf etmemesi gerekiyor. Bunun için de hepimize görevler düşüyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, kocaeli, Darıca, Eğitim, Yerel, Yaşam, Ekmek, Bayat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'da Bayat Ekmekten Ürün Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:53:50. #1.12#
SON DAKİKA: Darıca'da Bayat Ekmekten Ürün Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.