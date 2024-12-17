Darıca\'da Bayat Ekmekten Ürün Yarışması Düzenlendi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde israfı önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Okullar Arası Bayat Ekmekten Ürün Yarışması düzenlendi. Birbirinden lezzetli ürünlerin yapıldığı yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışma, Darıca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi. GTO Darıca Hizmet Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada birbirinden lezzetli ürünler ortaya çıkarken, jüri üyeleri tek tek yapılan ürünlerin tadına bakarak puan verdi ve dereceye girenler belirlendi.

Öğrenciler aileleriyle birlikte yemekleri yaparken bayat ekmekleri kullanarak hünerlerin sergilendiği yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi. 24 okulun katıldığı ve birbirinden lezzetli ürünlerin ortaya çıktığı yarışmada birinci Servet Çambol İlkokulu'ndan Kerem Reşat Özçevik ve Fatma Özçevik olurken, ikinci Yunus Emre İlkokulu'ndan Yusuf Toktanış ve Günel Toktanış ve üçüncü de Mustafa Kemal İlkokulu'ndan Zeynel Eren Tepe ve İmren Tepe oldu.

"İsrafı hep birlikte önlemeliyiz"

Ödülleri takdim eden ve anlamlı yarışmaya katılan herkesi tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, israfın hep birlikte önlenmesi gerektiğini belirterek, "Yerli Malı Haftası dolayısıyla okullarımızla işbirliği içerisinde özellikle ekmek israfının önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla güzel bir yarışma düzenledik. Burada amacımız çocuklarımıza milli, manevi ve kültürel değerler kazandırmak ve sorumluluk duygularını geliştirmelerini desteklemek istedik. Annelerimiz çocuklarıyla hem güzel bir etkinlik yaptı hem de israf etmeden ortaya güzel ürünler çıkarılabileceğini gösterdi. İsraf, dünyamızın ve ülkemizin en büyük sorunlarından biri. İsrafı hep birlikte önlemeliyiz. Dünyanın birçok yerinde insanlar açlıktan, sefaletten hayatlarını kaybederken bizlerin israf etmemesi gerekiyor. Bunun için de hepimize görevler düşüyor" dedi. - KOCAELİ