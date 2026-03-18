Darıca'da bayram hazırlıkları tamamlandı

18.03.2026 10:21  Güncelleme: 10:22
Darıca'da belediye ekipleri, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla ilçe genelinde başlattığı kapsamlı hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla sahaya inen Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında bayram hazırlığı yaptı. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozuk yolların bakım ve onarımını yaparak sıcak asfalt dökümü gerçekleştirirken; Sıfır Atık ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mezarlık, cami ve mescitlerde detaylı hijyen çalışması yürüttü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki parkların bakımını tamamlayıp Nenehatun Şehitliği'ni çiçeklerle süsledi. Zabıta Müdürlüğü ise başta pastaneler olmak üzere umuma açık işletmelerde hijyen ve fiyat denetimlerini sıkılaştırdı. Denetim ve hizmetlerin bayram süresince de nöbetçi ekiplerle devam edeceği bildirildi.

Balçık Mezarlığı'na ücretsiz ring seferleri

Darıca Belediyesi, kabristan ziyareti yapacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Balçık Mezarlığı'na yönelik ücretsiz ring seferleri başlattı.

19 Mart'ta başlayan ve 21 Mart'a kadar sürecek olan uygulama kapsamında, araçlar her gün saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Zeki Acar Caddesi'nden hareket edecek. Mezarlığa gidiş-dönüş sağlayacak olan vatandaşlar, ring seferlerinin detaylarıyla ilgili "0549 737 60 24" numaralı hattan bilgi alabilecek.

Başkan Bıyık'tan Çınaraltı'na davet

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlar olduğunu vurguladı. Vatandaşların bayramını en iyi şekilde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu müstesna günlerin ailelerimize sağlık, hanelerimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. İhtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bir bayram geçirmenin hepimize ayrı bir mutluluk yaşatacağına inanıyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirmek adına tüm halkımızı, bayramın birinci günü saat 10.30'da Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine davet ediyorum." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
