Darıca'da indirim kampanyası izdihama yol açınca zabıta kepenkleri geçici kapattırdı - Son Dakika
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Darıca'da indirim kampanyası izdihama yol açınca zabıta kepenkleri geçici kapattırdı

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Darıca\'da indirim kampanyası izdihama yol açınca zabıta kepenkleri geçici kapattırdı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir firmanın açılışa özel düzenlediği indirim kampanyası izdihama neden oldu. Kaldırımdan taşan kalabalığın araç yoluna inmesiyle trafiği tehlikeye düşünce zabıta, işletmenin kepenklerini geçici olarak kapattırdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir firmanın açılışa özel düzenlediği indirim kampanyası izdihama sebep oldu. Kaldırımlardan taşan kalabalığın araç yoluna inerek trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine zabıta ekipleri mağazanın kepenklerini geçici olarak kapattırdı.

İstasyon Caddesi üzerinde yeni açılan bir işletme, açılışa özel indirim kampanyası başlattı. Kampanyayı duyan vatandaşların mağazaya akın etmesiyle bölgede beklenmeyen bir yoğunluk oluştu. İlk etapta bazı müşteriler alışveriş için içeriye alınsa da, dışarıda bekleyen kalabalığın giderek artmasıyla durum kontrolden çıktı.

Kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna inmek zorunda kalması, hem vatandaşların can güvenliğini hem de İstasyon Caddesi'ndeki araç trafiğini tehlikeye düşürdü. Güzergahta trafik akışı da zaman zaman durma noktasına geldi.

Zabıta müdahale etti

Bölgeye Darıca Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Duruma müdahale eden ekipler, iş yeri yetkilileriyle görüşerek uyarılarda bulundu. Yoğunluğun dağılması amacıyla zabıta nezaretinde işletmenin kepenkleri geçici bir süreliğine kapatıldı.

Kaynak: İHA
KocaeliZabıtaDarıcaGüncelYaşamYerelSon Dakika

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