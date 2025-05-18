Darıca\'da İstihdam Fuarı\'na Büyük İlgi

Darıca'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İstihdam Fuarı'nda 53 firma stant açtı. 2 bin 850 kişi firmalarla birebir görüşerek aradığı işi bulma fırsatı yakaladı.

Darıca Belediyesi, İstihdam Fuarı'nda iş arayanlarla işverenleri buluşturdu. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde İŞKUR işbirliğinde düzenlenen fuarda bölgede bulunan firmalar ile organize sanayi bölgelerindeki işletmelerden 53 firma personel alımı için stant açtı. Fuara gelenler iş imkanlarına bakarken, fuar gün boyunca çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da fuarı ziyaret ederek stantları gezip firma yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet etti. Darıca Belediyesi olarak amaçlarının istihdam seferberliğine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak istihdam seferberliğine katkı sunmak amacıyla her yıl istihdam fuarı düzenleyerek vatandaşlarımızın aradığı işi bulmalarını sağlıyoruz. Daha önceki fuarlarımızda binlerce vatandaşımız aradığı işi bulma fırsatı yakaladı. Bize gelen geri dönüşlerle fuar içeriğini daha da geliştiriyoruz. Umarım bu yıl da binlerce vatandaşımız aradığı, hayalini kurduğu işi bulma fırsatı yakalar" dedi.

Fuarda yaklaşık 2 bin 850 kişi firmalarla birebir görüşerek aradığı işi bulma fırsatı yakaladı. Vatandaşlar fuardan oldukça memnun ayrılırken firmalar da aradıkları personelleri bulabilmek için ziyaretçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. - KOCAELİ