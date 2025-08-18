Darıca’da ‘Mahallemde Şenlik Var’ Etkinliği Başlıyor - Son Dakika
Darıca’da ‘Mahallemde Şenlik Var’ Etkinliği Başlıyor

Darıca’da ‘Mahallemde Şenlik Var’ Etkinliği Başlıyor
18.08.2025 14:55  Güncelleme: 14:56
Darıca Belediyesi, her yıl düzenlediği 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirecek. Çocuklar için tiyatro ve çeşitli gösterimler ile eğlenceli bir yaz geçirilmesi hedefleniyor. Etkinlikler, 19-29 Ağustos tarihleri arasında mahallelerde düzenlenecek.

Darıca Belediyesi, eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenliyor. Her mahallede sahnelenecek çocuk tiyatrosu ve çeşitli gösteriler ile Darıcalı çocuklar eğlenceli bir yaz geçirecek.

Darıca Belediyesi, her yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliklerini bu yıl yeniden düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahnelenecek. Çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile Darıcalıların çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor.

Çocukların mutluluğunu önemsediklerini ve "Mahallemde Şenlik Var" adı altında her mahalleyi ziyaret edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için mahallelere konuk olacağız ve çocuklarımızla buluşacağız. Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu. 19 Ağustos Salı günü saat 18.30'da Sırasöğütler Mahallesi'nde başlayacak Mahallemde Şenlik Var etkinliklerinde İbiş Gösterisi, akrobasi şov, illüzyon gösterileri, jonglör, ve kukla gösterileri sahnelenecek. Müzik ve eğlenceler eşliğinde düzenlenecek programın detayları da açıklandı. İşte mahalle programları:

"19 Ağustos Salı: Sırasöğütler Mahallesi (Barbaros İlkokulu)

20 Ağustos Çarşamba: Piri Reis Mahallesi (Servet Yalçın İlkokulu)

21 Ağustos Perşembe: Osmangazi Mahallesi (Ayfer Gazanfer Güngör İlkokulu)

22 Ağustos Cuma: Nenehatun Mahallesi (Nenehatun İlkokulu)

23 Ağustos Cumartesi: Fevzi Çakmak Mahallesi (Mehmet Akif Ortaokulu)

24 Ağustos Pazar: Abdi İpekçi Mahallesi (Barış İlkokulu)

25 Ağustos Pazartesi: Bağlarbaşı Mahallesi (Bağlarbaşı Ortaokulu)

26 Ağustos Salı: Emek Mahallesi (Halide Edip Zengin İlkokulu)

27 Ağustos Çarşamba: Bayramoğlu Mahallesi (Yunus Emre İlkokulu)

28 Ağustos Perşembe: Cami Mahallesi (Namık Kemal İlkokulu)

29 Ağustos Cuma: Kazım Karabekir Mahallesi (Sarkuysan İlkokulu)" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
24 saat son dakika haber yayını
