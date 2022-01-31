Darıca'nın modern semt pazarı, organizasyonlara da ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın söz verdiği ve hayata geçirdiği kapalı semt pazarı, ilçedeki etkinliklerin de yeni adresi oldu. Kars Tanıtım Günleri etkinliğine kapılarını açan kapalı pazar, önümüzdeki süreçte birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacak.

Kısa süre önce tamamlanarak faaliyete geçen Darıca Belediyesi Kapalı Semt Pazarında sabit pazar kurulmaya başlanmıştı. Perşembe günleri kurulan pazarın dışında birçok etkinliğe de ev sahipliği yapması amaçlanan ve bu kapsamda çok amaçlı olarak inşa edilen kapalı pazar, ilk büyük organizasyona Kars Tanıtım Günleri ile kapılarını açtı. Hafta sonu başlayan tanıtım günleri ile kapalı pazar alanı binlerce kişiyi ağırlarken önümüzdeki hafta ise Ardahan Tanıtım Günlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun önemli organizasyonlarının adresi olacak alan aynı zamanda toplantı, fuar ve sergi gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

"Çok amaçlı hizmet verecek"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapalı pazar alanını faaliyete geçirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Böyle önemli bir eseri ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz. Kapalı pazar haftanın bir günü sabit pazar olarak hizmet verecek. Bunun dışında verimli kullanmak adına projeler geliştiriyoruz. Derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ev sahipliği yapacağız. Kars Tanıtım Günleri gibi daha birçok etkinliği gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Darıca Belediyesi olarak da fuar, sergi ve toplantılar gibi farklı organizasyonları kapalı pazarda yapacağımız dönemler olacak. Hep birlikte kapalı pazar alanını daha işlevsel ve amacına uygun olarak kullanacağız" dedi. - KOCAELİ