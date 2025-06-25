Darp Davasında Hapis Cezası

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in darp edilmesine ilişkin davada aanık Erol Gök 1 yıl 8 ay, Tayfun Tahsin İlgün ise 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 31 Ağustos 2024'te Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparktan çıktığı sırada 2 kişinin saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin, aracın plaka bilgisinden kimlikleri tespit edilen sanıklar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün hakkında dava açıldı. Olayın ardından tutuklanan Erol Gök, bir süre sonra tahliye edilmişti.

İstanbul Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. celsesinde karar çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki, Necip Cem İşçimen ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Kararda, sanık Erol Gök, "Hakaret", "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 1 yıl 8 ay, Tayfun Tahsin İlgün ise, "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL