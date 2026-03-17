Datçalı balıkçıdan belediyeye tepki

17.03.2026 14:43  Güncelleme: 14:44
Muğla'nın Datça ilçesinde lodos nedeniyle çöken kaldırım, vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Balıkçı Sedat Batırlıoğlu, yaralanma riski nedeniyle Datça Belediyesi'ne tepki göstererek acil onarım talep etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde geçtiğimiz aylarda oluşan lodos nedeniyle tekne bağlama bölgesindeki kaldırımlar ciddi şekilde zarar görürken, uzun yıllardır balıkçılık yapan vatandaş gün içerisinde birçok kişinin yaralanma riski ile burun buruna geldiğini belirterek Datça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Liman mevkiinde bulunan tekne bağlama yerindeki kaldırım şiddetli lodos nedeniyle yaklaşık bir ay önce çöktü. Çöken kaldırım kaldırımı kullanan vatandaşlar için büyük tehlike oluştururken, bölgede uzun yıllardır balıkçılık yapan Sedat Batırlıoğlu tehlikeye dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bir kadın şahsın ayağının çukura kaçması ile yaralandığını belirten Batırlıoğlu Datça Belediyesi'nin bir an önce kaldırımda onarım çalışması yapması gerektiğini belirtti. Özellikle geceleri bölgenin daha tehlikeli hale geldiğini belirten balıkçı, "Bu çukur bir bir tehlike. Geçen gün burada otururken iki kadın geçti sonrasında büyük bir çığlık duydum. Yardıma ihtiyaçları vardır diye koşup geldiğimde kadının ayağının kaldırımdaki çukura kaçtığını ve düştüğünü gördüm. Çok şükür çok fazla bir şey olmadı ama daha büyük bir yaralanma da olabilirdi. Hava karardığında burası daha tehlikeli hale geliyor. Burayı bilmeyen ve görmeyen biri düşüp başını yere çarpabilir. Allah korusun ölümle bile sonuçlanabilir" dedi.

Kaldırımda bir aydır onarım çalışması gerçekleştirilmediğini ve tehlike ile burun buruna yaşadıklarını belirten Batıroğlu Datça Belediyesi'ne tepki göstererek kaldırımın kısa sürede onarılmasını ve tehlikenin ortadan kaldırılmasını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Advertisement
