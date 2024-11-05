Datça\'da Öğrencilere Tabiat Eğitimi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Datça Şefliği tarafından Reşadiye İlköğretim Okulu, Mustafa Kutluay İlköğretim Okulu ve Kızlan İlköğretim Okulu'ndan gelen toplam 90 öğrenciye yönelik tabiat eğitimi verildi.

Eğitim etkinliğinde, öğrencilere doğal yaşam alanlarının korunması, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir çevre konularında önemli bilgiler sunuldu. Eğitim süresince öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin önemi, sulak alanların ekosistem için sağladığı yararlar, biyokaçakçılık tehdidi ve doğal kaynakların korunmasının gerekliliği hakkında bilgilendirildi. Ayrıca DKMP'nin kuruluş amacı ve doğanın korunmasına yönelik genel çalışmaları ile kurumun Datça bölgesinde gerçekleştirdiği özel projeler tanıtıldı.

Eğitim sonrası yapılan değerlendirmede DKMP Datça Şefliği, bu tür etkinliklerle çocukların doğa bilincini geliştirmeyi ve gelecekte doğal alanların korunmasında daha bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

DKMP, etkinliğe katılarak destek veren değerli öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederken, eğitimlerin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne de özel olarak teşekkürlerini iletti. Datça Şefliği, bölgedeki çevre bilincini artırmaya yönelik benzer faaliyetlerin devam edeceğini duyurdu. - MUĞLA