Muğla Datça'da Yapılacak Yat Limanı Projesine Destek - Son Dakika
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Muğla Datça'da Yapılacak Yat Limanı Projesine Destek

Muğla Datça\'da Yapılacak Yat Limanı Projesine Destek

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılacak 270 yat kapasiteli yat limanına karşı çıkanlara tepki gösteren esnaf ve vatandaşlar, projenin ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi. Datça'da bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, projeye karşı çıkan grupların çevreye olan duyarlılığı göz ardı ederek bilinçsizce ve bilgisizce hareket ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, projenin Datça'nın gelişimi için zaruri bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

30.05.2024 14:32
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Muğla'nın Datça ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, yapılacak 270 yat kapasiteli yat limanına karşı çıkanlara tepki göstererek, projenin ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Datça'da bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, yaptıkları açıklama ile Datça Yat Limanı'nın yapılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, birçok konuda olduğu gibi yaptırmamayı, yıktırmayı, yapıcı olmak yerine yıkıcı muhalefet edinen ve bunu kendilerine iş edinmiş grupların Datça halkının çevreye olan duyarlılığını göz ardı ederek bilgisizce ve bilinçsizce projeye karşı çıktıklarını belirttiler. Grup adına açıklama yapan Ersoy Akalın, "Hepinizin bildiği gibi çeşitli sebeplerle inşaatı birçok kez başlayıp duran Datça Yat Limanı tekrar kamuoyunun gündemine getirilmiştir. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 'yaptırmamayı, karşı çıkmayı', yapıcı değil yıkıcı muhalefeti kendine iş edinmiş ve bunu sosyal aktivite haline getirmiş gruplar, insanlarımızın çevreye olan duyarlılığını kışkırtarak bilgisizce ve bilinçsizce bu projeye karşı çıkmaktadır. Hatta o kadar bilinçsizce ki 'Projeyi okumadım ama karşıyım' diyen yöneticilerin olduğu bir bilinçsizlik. Biz Datça halkı olarak bu proje Datça'nın gelişimi için, ilerlemesi için faydalı olacak bir projeden öte zaruret haline gelmiş ve ihtiyacı karşılayacak bir proje niteliğindedir. Yüzer mendireğiyle, yüzer iskeleleriyle, atık alım, yakıt dolum tesisiyle ve tekne kapasitesi ile hem ihtiyacı karşılayacak hem de çevreye, deniz ekosistemine etkilerini minimuma düşürecek şekilde revize edilen bu projeyi Datça halkı olarak, Datçalılar olarak, esnaf ve denizciler olarak destekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Datça'da Yapılacak Yat Limanı Projesine Destek - Son Dakika

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