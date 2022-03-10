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DATÜB gençlik kolları BAKÜ'DE

10.03.2022 16:14
DATÜB gençlik kolları BAKÜ'DE

DATÜB Gençlik Kolları Heyeti Bakü'de ATVİB ofisini ziyaret ettiDünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Nizam, Genel Koordinatör Vehbi Berk Ülker'den oluşan DGK Heyeti, Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri "Vatan" İctimai Birliği Başkanı ve...

DATÜB Gençlik Kolları Heyeti Bakü'de ATVİB ofisini ziyaret etti

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Nizam, Genel Koordinatör Vehbi Berk Ülker'den oluşan DGK Heyeti, Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri "Vatan" İctimai Birliği Başkanı ve DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Halid Halilov'u ziyaret etti.

Çalışma ziyaretinde DATÜB Gençlik Kolları faaliyetleri hakkında geniş bilgi verilirken, Azerbaycan'da ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili istişarede bulunuldu.

Görüşmeye ATVİB Başkanı Halid Halilov, Başkan Yardımcısı Mevlüt Işık, Kadın Kolları Başkanı Gülnare Salayeva, Bakü Komitesi Başkanı Yusif Asimov, DATÜB Gençlik Kolları Azerbaycan Temsilcisi Kenan İbrahimli ve Bakü'de eğitim alan Ahıskalı gençler katıldı.

Toplantı sonunda Halid Halilov'a DATÜB Gençlik Kolları Azerbaycan faaliyetlerine desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - İSTANBUL

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Azerbaycan, gençlik, Vatan, Bakü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DATÜB gençlik kolları BAKÜ'DE - Son Dakika


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