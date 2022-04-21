DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Bakü'de - Son Dakika
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DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Bakü'de

21.04.2022 15:46
DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Bakü'de

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Dünya Azerbaycanlılar 5. Kurultayına katılmak için beraberindeki heyetle Azerbaycan'a gitti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Dünya Azerbaycanlılar 5. Kurultayına katılmak için beraberindeki heyetle Azerbaycan'a gitti.

21-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi, yaklaşık 30 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın tarihi Şuşa kentinde düzenlenecek.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Başkanı Kassanov, "Dünya Azerbaycanlıları 5. Kongresi, Karabağ'ın kurtuluşundan sonra Azerbaycan diasporasının ilk büyük toplantısı olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Bizde vatanımız olan Azerbaycan için her zaman mücadele etmeye devam ediyoruz. Şuşa'da bir kez daha tarihi anlara şahitlik edeceğiz" dedi.

Kongreye katılacak olan DATÜB heyeti ilk olarak Bakü'de bulanan "Fahri Hiyaban", Birinci ve İkinci Şehitliği ziyaret de bulunduktan sonra Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'daki programa katılacak. - İSTANBUL

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Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Nisan, Bakü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Bakü'de - Son Dakika


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