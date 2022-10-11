DATÜB Temsilcisi Assanov, "Çimkent bilim ve teknoloji alanında yatırım şartlarına uygun" - Son Dakika
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DATÜB Temsilcisi Assanov, "Çimkent bilim ve teknoloji alanında yatırım şartlarına uygun"

11.10.2022 12:11
DATÜB Temsilcisi Assanov, "Çimkent bilim ve teknoloji alanında yatırım şartlarına uygun"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bölge Temsilcisi Latifşah Assanov, Kazakistan'da yaşayan Ahıska Türkleri ve Çimkent hakkında bilgiler verdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bölge Temsilcisi Latifşah Assanov, Kazakistan'da yaşayan Ahıska Türkleri ve Çimkent hakkında bilgiler verdi.

Kazakistan'ın birçok millete ev sahipliği yaptığını kaydeden Assanov, " Bugün ülkede 200 binde fazla Ahıskalı Türk yaşıyor. Dünya'da dokuz ülkede yaşamlarına devam eden Ahıskalı Türkler, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği teşkilatlanmasıyla faaliyetlerini yürütüyor. Ahıskalı Türkler Almatı, Taraz, Türkistan, Çimkent ve Kızılorda bölgelerinde ağırlıklı olarak yaşıyorlar" diye konuştu

Bölgeye Türkiye'den iş yapmak için gelenlerin sayısı arttığını aktaran Assanov, "Havalimanlarının ve direkt uçuşların etkisi büyük. Bugün başta inşaat olmak üzere diğer alanlardan birçok iş insanı Kazakistan'a geldi. Bizim fabrikalara ihtiyacımız var. Tekstil başta olmak üzere birçok alanda sağlık bunlardan biri yatırım avantajları sağlayan bir ülke Kazakistan. Bizim bulunduğumuz Güney Bölgesi pamuk bölgesidir. Tarım sektöründe yatırıma ihtiyacımız var. Sera ve hayvancılık kapasitesi yüksek bir bölge burası" ifadelerine yer verdi.

Latifşah Assanov, Çimkent'in kapasitesi yüksek bir şehir olduğunu belirterek, bilim ve teknoloji alanında da yatırım şartlarına uygun olduğunu söyledi.

Türkiye'den gelen iş insanları için imkanların geniş olduğunu ifade eden Assanov, ."Bölge özellikle Türk Dünyasının Kültür Başkenti Türkistan'a yakın olması nedeniyle bir çekim merkezi durumunda. Önceden gelenlerin sayısı azdı, şimdi bu sayı çok arttı. Bu çok önemli bizim için" dedi.

Çimkent ve Türkistan Bölgesinde 85 bin Ahıskalı Türk'ün yaşadığını anlatan Assanov, " Bunların 45 bin kadarı Çimkent bölgesinde. Burada bulunan Ahıska Türkler tarım, hayvancılık, hizmet, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ticarete kadar birçok alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. Tüm faaliyetlerimizi Dünya Ahıskalı Türkler Birliği olarak bölgede gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Kazakistan, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DATÜB Temsilcisi Assanov, 'Çimkent bilim ve teknoloji alanında yatırım şartlarına uygun' - Son Dakika

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