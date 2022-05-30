DATÜB ve YTB işbirliğinde yapılan Medya Çalıştayı sona erdi - Son Dakika
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DATÜB ve YTB işbirliğinde yapılan Medya Çalıştayı sona erdi

30.05.2022 20:42
DATÜB ve YTB işbirliğinde yapılan Medya Çalıştayı sona erdi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde düzenlenen Medya Çalıştayı sona erdi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde düzenlenen Medya Çalıştayı sona erdi.

DATÜB ve YTB işbirliğinde İstanbul'da 27-29 tarihleri arasında düzenlenen Medya Çalıştayı, 29 Mayıs'ta yapılan oturum ile sona erdi. DATÜB tarafından düzenlenen çalıştaya katılanlara katılım belgelerini DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov bizzat takdim etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DATÜB ve YTB işbirliğinde yapılan Medya Çalıştayı sona erdi - Son Dakika


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