Davulcu sünnet düğününde kendinden geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Davulcu sünnet düğününde kendinden geçti

14.07.2022 09:47
Davulcu sünnet düğününde kendinden geçti

Elazığ'da sünnet düğününe katılan bir davulcu ilginç hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Elazığ'da sünnet düğününe katılan bir davulcu ilginç hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Davul çalarken kendinden geçen şahıs, yere uzanıp ölü taklidi yaptı.

Elazığ'da sünnet düğününe katılan bir davulcu müziğin ritmine kendini kaptırarak akrobatik hareketler yaptı. Kendinden geçen davulcu, masanın üstünde takla attı, davulun üstünde yanan ateşi kafası ile söndürdü. Yere uzanıp ölü taklidi yapan davulcunun ilginç anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Köy düğününde örnek oluşturacak sıra dışı pankart Köy düğününde örnek oluşturacak sıra dışı pankart Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu Düğündeki 'halay' kavgası, acil serviste de devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi Düğündeki 'halay' kavgası, acil serviste de devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Davulcu sünnet düğününde kendinden geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:31 Datça'da askerler, yangın nedeniyle boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tutuyor
09:22 Tuğba Ekinci, "Doğru meme, yanlış meme" diyerek Gülşen'le göğüslerini kıyasladı
09:20 Türkiye'nin Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK'yı temizleme hazırlıkları ABD'yi çileden çıkardı! Düşmanca sözler...
09:20 Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği takımla anlaşma sağladı
08:47 Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı
08:45 Kim Milyoner Olmak İster'e komik anlar! Heyecanlı gence koltuğunu kaptıran Kenan İmirzalıoğlu espiriyi patlattı
08:34 Koronavirüs tırmanışa geçti! Maskeli günler geri mi dönüyor?
08:24 Fenerbahçe, Joshua King'in transferini resmen açıkladı! İşte 2 yıllık sözleşmenin detayları
08:16 Çeşme'deki yangının nedeni ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan 7 kişinin ilk ifadesi
23:00 Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 09:50:59. #1.11#
SON DAKİKA: Davulcu sünnet düğününde kendinden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement