Davutoğlu'ndan adaylık açıklaması: Partiler arası bir mutabakat olursa görüşmeye hazırız - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan adaylık açıklaması: Partiler arası bir mutabakat olursa görüşmeye hazırız

19.06.2022 16:44

Muhalefet kanadında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylık belirsizliği sürerken altılı masa ortaklarından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan da dikkat çeken açıklama geldi. Osmaniye'de bir vatandaşın, "Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'deki programı kapsamında Kadirli ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

"BAŞBAKANLIK YAPTINIZ, NEDEN ADAY OLMUYORSUNUZ?"

Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için "Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz" sorusu üzerine Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız.

Bir adaylık açıklaması da Davutoğlu'ndan: Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa onu da görüşmeye hazırız

"PARTİLER ARASI MUTABAKAT OLURSA ONU DA GÖRÜŞÜRÜZ"

Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım da ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Davutoğlu'ndan adaylık açıklaması: Partiler arası bir mutabakat olursa görüşmeye hazırız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan adaylık açıklaması: Partiler arası bir mutabakat olursa görüşmeye hazırız - Son Dakika
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