DBP ve DEM Parti Van İl Örgütleri Hakkari'deki Mitinge Katılım Çağrısı Yaptı

Yerel

(VAN) - Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve DEM Parti Van İl Örgütleri, 13 Haziran perşembe günü Hakkari'de "Belediyeler halkındır, gasba izin vermeyeceğiz" sloganıyla yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı.

DBP ve DEM Parti Van İl Örgütleri, Hakkari'de "Belediyeler halkındır, gasba izin vermeyeceğiz" sloganıyla 13 Haziran perşembe günü yapılacak miting için il binası önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Kayyuma ve faşizme geçit yok, halkın iradesini tanıyın" pankartı açıldı.

DBP Van İl Eş Başkanı Harun Okay, "Kayyum, zulüm ve talandır. 8 yıllık geçmişlerinde yaptıkları talan ve hırsızlık gün yüzüne çıkmıştır. Kürt halkının iradesini yok sayan zihniyete karşı, demokratik haklarımızı dile getirmeye devam edip perşembe günü Hakkari'de yapılacak olan büyük mitinge tüm halkımızı davet ediyoruz. Kürt halkının iradesini yok sayan kayyum zihniyeti gidene kadar mücadelemizi devem ettireceğiz" dedi.

"13 Haziran günü Hakkari'de buluşalım"

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar ise "3 Haziran Günü Hakkari'de kayyum darbesiyle karşı karşıya kaldık" diyerek şunları söyledi:

"3 Haziran'dan sonra yürütülen süreçte Hakkari Belediyesi Eş Başkanımız 10 yıllık bir yargı kumpası sonucu hakkında mahkumiyet kararı verilerek ve hükmen tutuklanma kararı verilerek, kayyım faşizmiyle gasp edildi. Bu irade gasbına ve kayyım faşizmine karşı günlerdir bütün Hakkari halkı başta olmak üzere bütün Kürdistan iradesine sahip çıkıyor. Bu doğrultuda 13 Haziran perşembe günü Hakkari mitingine yönelik bir çalışma başlatılmış olup, bizlerde bu çalışma kapsamında perşembe günü 'büyük Hakkari' mitingine tüm demokratik kamuoyunu, halklarımıza, sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini, emek veren çaba gösteren direnen bütün halklarımızı büyük mitinge davet ediyoruz. Yüz yıldır Kürt halkının dilini kültürünü, varlığını statüsünü reddeden ve son süreçte Kürt halkına seçme ve seçilme hakkını tanımayan ve gasp eden bu anlayışa karşı 13 Haziran'da büyük Hakkari mitinginde buluşalım."