Defne Belediye Başkanı Güzel: "İyi Bir Baba Olmak, Çocuğuna Güzel Örnek Olmakla Başlar" - Son Dakika
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Defne Belediye Başkanı Güzel: "İyi Bir Baba Olmak, Çocuğuna Güzel Örnek Olmakla Başlar"

18.06.2022 13:16
Defne Belediye Başkanı Güzel: "İyi Bir Baba Olmak, Çocuğuna Güzel Örnek Olmakla Başlar"

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İyi bir baba olmak, çocuğuna güzel örnek olmakla başlar. Bir babanın hayattaki en büyük mirası, yetiştirdiği erdemli ve vicdanlı çocuklardır" dedi.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İyi bir baba olmak, çocuğuna güzel örnek olmakla başlar. Bir babanın hayattaki en büyük mirası, yetiştirdiği erdemli ve vicdanlı çocuklardır" dedi.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Babalar ile evlatlarının etle tırnak gibi olduğunu vurgulayan Güzel, mesajında şunları kaydetti:

"Baba ile evlatlar, birbirlerine candan bağlı etle tırnak gibidir. Karşılıklı güven ve sevgi üzerine kurulan baba-çocuk ilişkisi huzurlu, başarılı ve refah içinde yaşayan bir toplumun da temelini oluşturur. İyi bir baba olmak, çocuğuna güzel örnek olmakla başlar. Bir babanın hayattaki en büyük mirası, yetiştirdiği erdemli ve vicdanlı çocuklardır. Öyle ki erdem ve vicdan sahibi çocuklar ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecektir.

Şartlar ne kadar zor olursa olsun babalar, evlatlarının yolunu açmalı, başarıya giden yolda daima çocuklarına destek olmalıdır. Çocuklarının mutluluğu için türlü zorlukları göğüsleyen, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarım."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Defne Belediye Başkanı Güzel: 'İyi Bir Baba Olmak, Çocuğuna Güzel Örnek Olmakla Başlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Defne Belediye Başkanı Güzel: "İyi Bir Baba Olmak, Çocuğuna Güzel Örnek Olmakla Başlar" - Son Dakika
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