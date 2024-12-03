Defne\'nin Kore Sevgisi

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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ertuğrul Gazi Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Defne Melihat Bor, arkadaşı tarafından Kore şarkıcı grubu dinlemesini tavsiye etmesiyle hayatı değişti. Defne, 5 yılda Kore dilini akıcı bir şekilde konuşarak Korece şarkı okumaya ve dinlemeye başladı. En büyük hedefi ise ileride Güney Kore'de akademik hayatını tamamlamak ve orada yaşamak.

Çekik gözleri sebebiyle kentini yakın hissetti

Defne'nin Güney Kore'ye ilgisi, altı yıl önce arkadaşlarının önerdiği bir K-pop grubunun şarkılarıyla başladı. Şarkıların enerjisi ve dansları ilgisini çekerken, aynı zamanda kültürel bir bağ kurmaya da vesile oldu. Defne, çekik gözleriyle Güney Korelilere benzediğini fark ettiğinde kendini daha güçlü hissettiğini söylüyor.

Başka dil öğrenmesi gerektiği konusunda tepkiler aldığını ama tercihinin Korece dili olduğunu anlatan Defne Melihat Bor, "Lise 10. sınıf öğrencisiyim. Yabancı dil olarak Korece biliyorum. Bu dili öğrenmeye 5 yıl önce başladım. Yakın arkadaşlarım bana bir gün Kore şarkıcı grubu göstermişti. Bundan önce Güney Kore diye bir ülke olduğunu bile bilmiyordum. Şarkı tarzları hoşuma gitmişti. Onlarında gözlerinin benim gibi çekik gözlü olduğunu fark ettim. Çevrenden neden başka diller değil de Korece öğrenmemle alakalı tepkiler alıyorum. Bunun yanında hoş karşılayanlar da oluyor. İleride hedefim Kore'ye gidip yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Oraya taşınıp geçimimi orada sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA