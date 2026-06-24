Defne\'de "Vefa" konseri sanatseverleri buluşturdu

Hatay'ın Defne ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hatay Maarif Koro ve Orkestrası tarafından düzenlenen "Vefa" temalı konser sanatseverleri bir araya getirdi. Defne Amfi Tiyatro'da yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde, Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran ve hayatını kaybeden değerli sanatçılar eserleriyle anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, sanatın birleştirici gücü ve vefa duygusu müzikle buluşturuldu. Koro ve orkestranın başarılı performansı izleyicilerden büyük beğeni alırken, katılımcılar seslendirilen eserlerle zaman zaman nostaljik anlar yaşadı.

HATAY MAARİF KORO VE ORKESTRASI SAHNE ALDI

Defne Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Hatay Maarif Koro ve Orkestrası sahne aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan koro ve orkestra, "Vefa" temasıyla hazırlanan özel repertuvarı sanatseverlerle buluşturdu. Programda Türk müziğine iz bırakan ve hayatını kaybeden sanatçıların eserleri seslendirildi. Koro ve orkestra üyeleri, sahne performanslarıyla izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

UNUTULMAZ ESERLERLE VEFA DUYGUSU YAŞATILDI

Konserde, Türk müziğinin hafızalarda yer eden eserleri seslendirilerek vefa duygusu ön plana çıkarıldı. Hayatını kaybeden sanatçıların müzik mirasının hatırlatıldığı programda, izleyiciler geçmişten bugüne uzanan eserlerle duygusal anlar yaşadı. Sanatın birleştirici gücünün hissedildiği gecede, müzik aracılığıyla hem anma hem de kültürel dayanışma mesajı verildi. Katılımcılar, seslendirilen eserleri ilgiyle takip etti.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Yetkililer, konserin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmenlere, sanatçılara ve programa ilgi gösteren sanatseverlere teşekkür etti. Benzer kültürel etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi. Defne'de yoğun katılımla gerçekleştirilen "Vefa" konseri, günün anısına yaşanan duygu dolu anlarla sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun